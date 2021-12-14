Dünya Omicron'u konuşurken yeni salgın alarmı: 100'e yakın kişi hayatını kaybetti
Koronavirüsün Omicron varyantı hızla yayılmaya devam ederken dünya yeni bir salgın tehlikesiyle karşı karşıya... Güney Sudan'da gizemli hastalık nedeniyle 89 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü ölümlerin kaynağını belirlemek için bölgeye ekip gönderme kararı aldı.
Dünyanın Koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesi son sürat devam ediyor. Her gün binlerce cana mal olan virüs son dönemde varyantlar ile gündemde.
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Bilim dünyası Omicron'u deşifre etmek için zamana karşı yarış verirken Güney Sudan'dan gelen Haber ile sarsıldı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, ülkenin Jonglei eyaletinin kuzeyinde yer alan Fangak kasabasında bilinmeyen bir hastalık 89 kişinin ölmesine neden oldu.
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Uzmanlar ölümlerin arkasında kolera virüsünün olabileceği ihtimali üzerinde duruyordu. Ancak Fangak'taki yerel sağlık yetkilileri, hastalardan alınan ilk örneklerin kolera için olumsuz sonuçlar verdiğini açıkladı.
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