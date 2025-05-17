Dünya ordularının En İyiler Ligi'nde ilk 3 derece Mehmetçiğin oldu

Yarışmada; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın iki timi 1'inci ve 2'nci, Özel Kuvvetler Komutanlığı Timi de 3'üncü oldu. Yarışmaya katılan ülkeler keskin nişancı timlerinin aldıkları puanlara uygun olarak madalya ile ödüllendirildi. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan ve İtalya altın madalya kazanırken, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan ve Bahreyn gümüş madalyayı hak etti. Azerbaycan, Katar ve Arnavutluk ise bronz madalya kazandı. (DHA)