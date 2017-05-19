Dünya rekoru kırdı ! Günlerdir orada
İngiliz sporcu ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı
İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 200 metre yükseklikte ip üzerinde 100 saat kalarak "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırdı.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı kutlamaları kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı.
Festival kapsamında İngiliz sporcu Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırmak için 15 Mayıs Pazartesi günü ip üzerine çıktı. İpte 100 saat geçiren Doohan, rekorun yeni sahibi oldu.