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  3. 19 Mayıs 2017 22:39

Dünya rekoru kırdı ! Günlerdir orada

İngiliz sporcu ip üzerinde 100 saat kalarak dünya rekoru kırdı

Dünya rekoru kırdı ! Günlerdir orada

İngiliz sporcu Jediah Doohan, Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Şahinkaya Kanyonu'nda 200 metre yükseklikte ip üzerinde 100 saat kalarak "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırdı.

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Dünya rekoru kırdı ! Günlerdir orada

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve spor Bayramı kutlamaları kapsamında ekstrem spor festivali "Falcon Fest", Şahinkaya Kanyonu'nda yapıldı.

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Dünya rekoru kırdı ! Günlerdir orada

Festival kapsamında İngiliz sporcu Doohan, "Dünya ip üstünde en uzun süre kalma" rekorunu kırmak için 15 Mayıs Pazartesi günü ip üzerine çıktı. İpte 100 saat geçiren Doohan, rekorun yeni sahibi oldu.

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Dünya rekoru kırdı ! Günlerdir orada

İp üzerinde bulunan hamakta zaman geçiren ve buradaki çantalarında bulunan yiyecekleri yiyerek hayatını idame ettiren Doohan, bir başkasına ait olan 90 saatlik rekoru, 200 metre yükseklikte 100 saat geçirerek elde etmiş oldu.

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