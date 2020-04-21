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  3. 21 Nisan 2020 13:12

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kaynağını açıkladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün kaynağıyla ilgili tartışmalara Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.

Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kaynağını açıkladı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı sarsan koronavirüsün kaynağı tartışmaları ABD-Çin arasında büyük gerginliğe neden oldu.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kaynağını açıkladı

Çin'i virüse dair bilgileri gizlemekle suçlayan ABD, Vuhan'daki viroloji laboratuvarını hedef göstermişti.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kaynağını açıkladı

Washington Post, 2018 yılında ABD'li heyetin Vuhan'daki viroloji laboratuvarını gezerek Çin'i güvenlik konusunda uyardığını, CNN ise ABD istihbaratının Vuhan'daki viroloji laboratuvarını incelemeye aldığını yazmıştı.

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Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kaynağını açıkladı

DSÖ'den tartışmalara yanıt
Dünya Sağlık örgütü koronavirüsün kaynağına dair en net açıklamayı yaptı.

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