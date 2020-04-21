Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsün kaynağını açıkladı
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün kaynağıyla ilgili tartışmalara Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama geldi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı sarsan koronavirüsün kaynağı tartışmaları ABD-Çin arasında büyük gerginliğe neden oldu.
Çin'i virüse dair bilgileri gizlemekle suçlayan ABD, Vuhan'daki viroloji laboratuvarını hedef göstermişti.
Washington Post, 2018 yılında ABD'li heyetin Vuhan'daki viroloji laboratuvarını gezerek Çin'i güvenlik konusunda uyardığını, CNN ise ABD istihbaratının Vuhan'daki viroloji laboratuvarını incelemeye aldığını yazmıştı.