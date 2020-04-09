Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye kritik uyarı
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'da online olarak bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kluge, Avrupa'daki durumun hala endişe verici olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız"...
Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız" denildi.
Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'da online olarak bir basın toplantısı düzenledi.