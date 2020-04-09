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  3. 09 Nisan 2020 09:30

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'da online olarak bir basın toplantısı düzenledi. Avrupa'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kluge, Avrupa'daki durumun hala endişe verici olduğunu söyledi. Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız"...

Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'de koronavirüsün yayılmasındaki büyük artıştan kaygılıyız" denildi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye kritik uyarı

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, Danimarka'da online olarak bir basın toplantısı düzenledi.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye kritik uyarı

Avrupa'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye kritik uyarı

Kluge, Avrupa'daki durumun hala endişe verici olduğunu söyledi.  

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