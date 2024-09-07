Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı
Türkiye'nin Suriye sınırının sıfır noktası olan Kilis ilimizde bir kaçak deve kuşu yakalandı...
Kaynak: AA , DHA, İHA
Kilis'te, Suriye'den sınırı geçerek geldiği tahmin edilen sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak koruma altına alındı.
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Olay, Kilis'in Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçabağlar Köyü kırsalında meydana geldi.
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Köylüler tarafından fark edilen deve kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube ekipleri tarafından güvenli şekilde yakalandı.
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Suriye'den kaçtığı tahmin edilen deve kuşu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.
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