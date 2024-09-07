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Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı

Türkiye'nin Suriye sınırının sıfır noktası olan Kilis ilimizde bir kaçak deve kuşu yakalandı...

Kaynak: AA , DHA, İHA
Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı - Resim: 1

Kilis'te, Suriye'den sınırı geçerek geldiği tahmin edilen sahipsiz deve kuşu, ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanarak koruma altına alındı.

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Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı - Resim: 2

Olay, Kilis'in Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Akçabağlar Köyü kırsalında meydana geldi. 

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Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı - Resim: 3

Köylüler tarafından fark edilen deve kuşu, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube ekipleri tarafından güvenli şekilde yakalandı. 

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Dünya tarihinde bir ilk: Suriyeli kaçak deve kuşu Türkiye'de yakalandı - Resim: 4

Suriye'den kaçtığı tahmin edilen deve kuşu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

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