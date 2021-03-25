Dünya ticaret yolu haftalarca kapalı kalabilir

"DEV BİR BALİNA GİBİ"

Geminin yüzdürülmesi için salı sabahından beri sekiz römork çalışıyor, iş makineleri de geminin altındaki kumu kazıyor. Boskalis adlı gemi kurtarma şirketinin CEO'su Peter Berdowski, ellerindeki verilerin Ever Given'ın alttaki kumun çıkarılarak yüzdürülmesinin imkansız olduğunu gösterdiğini belirterek bu durumda kargonun boşaltılması gerekebileceğini söyledi. İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine göre Berdowski Hollanda Televizyonu'na açıklamasında, "Bu, koşullara bağlı olarak haftalar sürebilir. Karaya vuran dev bir balina gibi. Kumun üzerinde muazzam bir ağırlık var" dedi.