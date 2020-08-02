Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı
Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Turistik mahalleye giriş ve çıkışlar tıkanırken, sahiller tıklım tıklım doldu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.
Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'den günübirlik tatil için araçları ile Akyaka'ya gelenler, karada ve denizde kalabalık oluşturdu.