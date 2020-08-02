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  3. 02 Ağustos 2020 23:25

Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı

Muğla'nın Ula ilçesinin 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor. Turistik mahalleye giriş ve çıkışlar tıkanırken, sahiller tıklım tıklım doldu, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. 

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Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı

İstanbul, İzmir, Aydın ve Denizli'den günübirlik tatil için araçları ile Akyaka'ya gelenler, karada ve denizde kalabalık oluşturdu. 

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Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı

Sahilde yüzecek yer bulamayanlar ise Kadın Azmağı'nı tıka basa doldurdu. 

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Dünyaca ünlü 'Sakin Şehir' sakinlikten çıktı

Dünyaca ünlü Akyaka Halk Plajı'nda tatilcilerin sosyal mesafe kurallarını hiçe güneşlenmesi dikkat çekti.

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