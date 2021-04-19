Bina sahipleri yolu kapatarak oturma eylemi yaptı. İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Erdem Karaman ve Menteşe İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Gürcan Özdilek köylülerle konuşup, yolu açmalarını istedi. Ancak, uyarlara rağmen köylüler yolu açmadı. Bunun üzerine jandarma ekipleri ile bina sahipleri arasında arbede yaşandı. Arbedenin ardından ekiplerinin kontrolünde yol açılarak iş makinelerinin koyda bulunan restoranın kaçak bölümlerini yıkmak için girişi sağlandı.