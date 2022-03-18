Dünyaca ünlü bankadan altın fiyatları için dikkat çeken tahmin
İsviçre merkezli dünyaca ünlü banka Credit Suisse, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal harekatı sonrasında yükselişe geçen altın fiyatları için yeni tahmini açıkladı.
İsviçre merkezli dünyaca ünlü banka Credit Suisse’deki stratejistleri altının kırılma bölgesini işaret etti.
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Bankanın stratejistleri 1.863 doların üzerinde kaldığı sürece altındaki zayıflamanın geçici olduğunu savunurken altının 2.285/2.300 dolar bölgesine doğru kırılmasını beklediklerini açıkladı.
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İşte İsviçre merkezli dünyaca ünlü banka Credit Suisse'nin analistlerinin altın fiyatı tahminleri:
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"Altın, 2.075 dolarlık rekor yüksek seviyeye sınırlandı. Ancak bizim öngörümüz bu geçici bir gerilemedir."
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