Dünyaca ünlü kaplıcanın kapısına mühür vuruldu

İl Özel İdaresi, Kangal Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikli İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumlara başvurduklarını ancak belgeyi bulamadıklarını söyledi. Ü., kaplıcadaki 15 hastanın da tahliye edildiğini belirterek, sorunun giderilmesi için girişimlere başladıklarını ifade etti. (DHA)