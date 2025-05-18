Dünyaca ünlü köprüye gemi çarptı: Ölü ve yaralılar var
ABD'nin New York şehrinde Meksika Donanması'na ait eğitim gemisi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 19 kişi de yaralandı.
ABD’de geminin köprüye çarpmasıyla yaşanan kazalara bir yenisi daha eklendi. New York şehrinde Meksika Donanması’na ait eğitim gemisi Cuauhtemoc, Brooklyn Köprüsü’ne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti.
Yaralananların büyük bir kısmı hastanelere sevk edilirken, gemide bulunanların bazıları direklerin üzerinden düşen parçalar nedeniyle ağır şekilde yaralandı. Yetkililer, hayatını kaybeden iki kişinin, geminin direklerinden düşen parçaların isabet etmesi sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastane öldüğünü açıkladı.
Yaralılardan 2’sinin durumu kritik
New York Belediye Başkanı Eric Adams, olayın ardından sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu anda gemideki 277 kişiden 19'u yaralandı. Bunlardan 2’si kritik durumda" dedi. Adams, şehir yetkililerinin kazaya hızlı şekilde müdahale ettiğini vurgulayarak, Meksika yetkilileriyle koordineli çalıştıklarını ifade etti.
Mekanik arıza şüphesi
New York Polis Departmanı (NYPD) Özel Harekat Bürosu Şefi Wilson Aramboles ise, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, geminin kaptanının büyük ihtimalle "mekanik bir sorun" nedeniyle manevra kabiliyetini kaybettiğini söyledi. Aramboles, "Gemiyi manevra eden kaptan, sanırım geminin gücünü kaybetti. Bazı mekanik sorunlar yaşandığı yönünde kuvvetli şüphelerimiz var" ifadelerini kullandı. Aramboles, olay sırasında geminin direklerinde çok sayıda denizcinin bulunduğunu ve bu kişilerin yaralandığını söyledi.