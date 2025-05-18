Dünyaca ünlü köprüye gemi çarptı: Ölü ve yaralılar var

Mekanik arıza şüphesi

New York Polis Departmanı (NYPD) Özel Harekat Bürosu Şefi Wilson Aramboles ise, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, geminin kaptanının büyük ihtimalle "mekanik bir sorun" nedeniyle manevra kabiliyetini kaybettiğini söyledi. Aramboles, "Gemiyi manevra eden kaptan, sanırım geminin gücünü kaybetti. Bazı mekanik sorunlar yaşandığı yönünde kuvvetli şüphelerimiz var" ifadelerini kullandı. Aramboles, olay sırasında geminin direklerinde çok sayıda denizcinin bulunduğunu ve bu kişilerin yaralandığını söyledi.