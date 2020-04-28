Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi ! Eşsiz görüntüler oluştu
Yılda yaklaşık 700 bin ziyaretçi ağırlayan Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 1 ay önce ziyarete kapatılınca kendini yeniledi. Suyu daha berrak akan şelalede bitki örtüsündeki iyileşmeler de dikkat çekti.
Korona virüs salgını sonrası ziyarete kapatılan Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ndeki eşsiz manzara görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 1 aydır sessizliğe bürünen şelalede suyun berrak bir renk aldığı görülürken, şelaleyi saran bitki örtüsünde de iyileşmeler göze çarptı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Düden Şelalesi sessizliğe büründü. Kapalı olmasına karşın şelalenin çıkış noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şelalede, eşsiz manzara adeta görsel şölen sunuyor.
Salgın öncesi ve diğer yıllara göre şelalenin suyunda belirgin bir berraklık kendini gösterirken, yine şelaleyi saran bitki örtüsünde de renk iyileşmesi göze çarpıyor.