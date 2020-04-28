SON DAKİKA
KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 2 BİN 992'YE YÜKSELDİ !
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 28 Nisan 2020 19:44

Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi ! Eşsiz görüntüler oluştu

Yılda yaklaşık 700 bin ziyaretçi ağırlayan Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi, 1 ay önce ziyarete kapatılınca kendini yeniledi. Suyu daha berrak akan şelalede bitki örtüsündeki iyileşmeler de dikkat çekti.

Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi ! Eşsiz görüntüler oluştu

Korona virüs salgını sonrası ziyarete kapatılan Antalya'daki dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ndeki eşsiz manzara görsel şölen sunuyor. Yaklaşık 1 aydır sessizliğe bürünen şelalede suyun berrak bir renk aldığı görülürken, şelaleyi saran bitki örtüsünde de iyileşmeler göze çarptı.

1/ 9
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi ! Eşsiz görüntüler oluştu

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 1 ay önce ziyarete kapatılan dünyaca ünlü Düden Şelalesi sessizliğe büründü. Kapalı olmasına karşın şelalenin çıkış noktasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çevre temizliği, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Sezon boyunca binlerce yerli ve yabancı turistleri ağırlayan şelalede, eşsiz manzara adeta görsel şölen sunuyor.

2/ 9
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi ! Eşsiz görüntüler oluştu

Salgın öncesi ve diğer yıllara göre şelalenin suyunda belirgin bir berraklık kendini gösterirken, yine şelaleyi saran bitki örtüsünde de renk iyileşmesi göze çarpıyor.

3/ 9
Dünyaca ünlü şelale kendini yeniledi ! Eşsiz görüntüler oluştu

Şelalenin falezlerden akıp denizle buluştuğu kısım olan Lara bölgesi de ziyarete kapalı bulunuyor. Birçok yerli ve yabancı turistin fotoğraf çekinmek için geldiği alandaki manzaraysa adeta huzur veriyor.

4/ 9
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM