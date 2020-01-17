Dünyaca ünlü turistik yerde iğrenç olay !

Bu tapınak, Machu Picchu’da bulunan dini bir nokta ve burayı korumak için normalde gezginlerin girmesine izin verilmeyen bir alan. Buna rağmen dışkı, kutsal bölgede bulundu ve bölgedeki turistler de Peru’nun kültürel mirasını tahrip etmekle suçlanmış oldu. Aynı zamanda alanda, yerde bir yarık ile taş duvardan düşen parçalar bulundu. Taş duvarın tahrip olup kırılan kısmı ise yere düşerek zemini de zedelemiş oldu.

