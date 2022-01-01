Dünyada 2021 yılında ne oldu? İşte yılın en önemli olayları
Bugün itibariyle geride bıraktığımız 2021 yılı dünya genelinde yaşanan olaylarla "unutmak isteyeceğimiz bir yıl" olarak tarihe geçti.
KORONAVİRÜS 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan koronavirü pandemisinin 2021 yılında da en önemli olay olduğu belirtildi. Kasım ayı itibarıyla virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti. Pandeminin çıktığı günden bu yana 280 milyon koronavirüs vakasının ortaya çıktığını belirtilirken, dünya nüfusunun yüzde 57,4'ünün en az bir doz koronavirüs aşısı olduğu aktarıldı.
AŞIRI İKLİM OLAYLARI 2021 yılında iklim krizinin etkileri devam ederken, dünyanın neredeyse her yerinin orman yangınları ve sıcak hava dalgaları ile derinden etkilendiğini vurgulandı.
6 OCAK - ABD KONGRE BASKINI 6 Ocak 2021'de, ABD Kongresinde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Başkan Donald Trump taraftarları, polis barikatını aşıp Kongre binasına girdi. ABD Kongresi, savaş hali dışında ilk kez böyle bir işgalle karşı karşıya kalırken, olaylar sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti.
20 OCAK - JOE BİDEN'IN BAŞKAN OLMASI ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri, Donald Trump'a karşı kazanan Joe Biden, ABD Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46. başkanı oldu. Olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin eden Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.