Dünyada 2021 yılında ne oldu? İşte yılın en önemli olayları

KORONAVİRÜS 2019 yılının sonlarında ortaya çıkan koronavirü pandemisinin 2021 yılında da en önemli olay olduğu belirtildi. Kasım ayı itibarıyla virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 5 milyonu geçtiğini belirtti. Pandeminin çıktığı günden bu yana 280 milyon koronavirüs vakasının ortaya çıktığını belirtilirken, dünya nüfusunun yüzde 57,4'ünün en az bir doz koronavirüs aşısı olduğu aktarıldı.