Dünyada 4 köşeli olmayan tek bayrak: İşte Dünya bayrakları hakkında ilginç bilgiler

DÜNYADA 4 KÖŞELİ FORMDA OLMAYAN TEK BAYRAK NEPAL BAYRAĞIDIR

Nepal bayrağının kare veya dikdörtgen olmadığını biliyor muydunuz? Bu onu dünyadaki dörtgen olmayan tek bayrak yapıyor.

Bayrak, genellikle flama olarak adlandırılan iki üçgen şekilden oluşur. Bunlar, bayrağı oluşturmak için üst üste istiflenir. Resmen 1962'de Nepal bayrağı olarak kabul edildi. Bayrak, cesareti temsil eden koyu kırmızı bir arka plana ve barışı simgeleyen bayrağı ana hatlarıyla belirten mavi bir şeride sahiptir. Her üçgende birer tane güneş ve ay hilali olmak üzere iki sembol vardır.