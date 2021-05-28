Dünyada 4 köşeli olmayan tek bayrak: İşte Dünya bayrakları hakkında ilginç bilgiler
Her ülke kendi milletini simgeleyen bir bayrağa sahiptir. Dünya bayraklarının anlamları ve bayraklar hakkında ilginç bilgileri sizler için derledik.
DÜNYADA 4 KÖŞELİ FORMDA OLMAYAN TEK BAYRAK NEPAL BAYRAĞIDIR
Nepal bayrağının kare veya dikdörtgen olmadığını biliyor muydunuz? Bu onu dünyadaki dörtgen olmayan tek bayrak yapıyor.
Bayrak, genellikle flama olarak adlandırılan iki üçgen şekilden oluşur. Bunlar, bayrağı oluşturmak için üst üste istiflenir. Resmen 1962'de Nepal bayrağı olarak kabul edildi. Bayrak, cesareti temsil eden koyu kırmızı bir arka plana ve barışı simgeleyen bayrağı ana hatlarıyla belirten mavi bir şeride sahiptir. Her üçgende birer tane güneş ve ay hilali olmak üzere iki sembol vardır.
DÜNYADA SADECE 2 BAYRAK KARE ŞEKLİNDEDİR
Ülke bayraklarında dikdörtgen görmek mümkün. Peki ya kare? Vatikan ve İsviçre'nin bayrakları diğer dünya ülkelerinin bayrakları gibi dikdörtgen değil kare şeklinde.
Dünyadaki 193 egemen bayraktan 190'ı dikdörtgendir, sadece üçü farklıdır. Bu farklı bayraklar Nepal bayrağı, diğer ikisi ise İsviçre ve Vatikan şehri bayrağıdır. Çoğu insan Vatikan şehrinin ülke olduğunu bilmez ama aslında dünyanın en küçük tanınan ülkesidir. Vatikan için kullanılan bayrak 7 Haziran 1929’da kabul edildi. Dünyanın kare şeklindeki iki bayrağından biridir ve yarı sarı veya altın yarı beyazdır. Bayrağın sağ tarafında yer alan beyaz segmentte Vatikan arması var.
Dünyanın ikinci kare bayrağı, genellikle Kızıl Haç'ın kullandığı tıbbi bayrakla karıştırılan İsviçre bayrağıdır. Ortasında beyaz bir haç bulunan kırmızı bir kare. Bu bayrak İsviçre tarafından 1889'dan beri kullanılmaktadır. Bayrak özgürlük ve onur anlamına gelir. Beyaz haç Hristiyanlığı temsil eder ve kırmızı arka plan inançlarını korumak için kaybedilen kanı sembolize eder.
BAYRAKLARDA KULLANILAN SEMBOLLERİN ANLAMLARI VARDIR
Bayraklarda kullanılan birçok evrensel sembol vardır. Her bayrağın sembolü yoktur, ancak olanlar normalde şunları içerir; güneş, ay, yıldızlar, haç, üçgenler ve kareler. Bu sembollerden bazılarının her ülke için önemli anlamları vardır. Örneğin, Japonya "Doğan güneşin ülkesi" olarak bilinir ve bu nedenle bayraklarının ortasında güneşi temsil eden dairesel bir şekle sahiptirler.
YILDIZ VE AY HİLALİ
Bayraklarda bir sembol olarak ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu tarafından kullanıldı ancak şimdi Türkiye, Azerbaycan, Tunus ve Malezya gibi birçok İslam ülkesi tarafından kullanılıyor. Yıldız ve ay hilali, İslam'ı temsil eden tanınmış bir semboldür. Bu dini takip eden pek çok ülke bunu kendi bayrağında kullanma eğilimindedir.