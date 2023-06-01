Dünyada bir göl daha kan kırmızısına döndü!
İskoçya'nın kuzeyinde yer alan Moray Firth sahilinde su zehirli alglerden kaynaklı olarak kırmızı rengine döndü.
İskoçya’da bulunan Moray Firth sahilinde parlak kırmızı kaya suları birdenbire kırmızı rengine döndü. Yetkililer hemen uyarılar yaptı.
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HEMEN UYARI YAPILDI
Söz konusu uyarılarda bölge sakinlerine evcil hayvanlarını sudan uzak tutmaları konusunda uyarılar geldi. Uzmanlar köpeklerin ve kedilerin suya girdikleri takdirde zehirlenebileceklerini ifade etti.
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ZEHİRLİ BİR ALG PATLAMASINDAN KAYNAKLI
Sepa, doğal olarak meydana gelen kırmızı suyun zehirli olan bir fitoplankton veya alg patlamasından kaynaklandığı konusunda uyardı .
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KIYAMET ALAMETİ OLARAK GÖSTERİLDİ
Dünya üzerindeki göllerin kan kırmızısına dönmesi kıyamet alametlerinden biri olarak gösterilirken herkes bu düşünceden kaynaklı endişeye kapıldı.
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