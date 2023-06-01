  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Dünyada bir göl daha kan kırmızısına döndü!

Dünyada bir göl daha kan kırmızısına döndü!

İskoçya'nın kuzeyinde yer alan Moray Firth sahilinde su zehirli alglerden kaynaklı olarak kırmızı rengine döndü.

Dünyada bir göl daha kan kırmızısına döndü! - Resim: 1

İskoçya’da bulunan Moray Firth sahilinde parlak kırmızı kaya suları birdenbire kırmızı rengine döndü. Yetkililer hemen uyarılar yaptı. 

1 / 6
Dünyada bir göl daha kan kırmızısına döndü! - Resim: 2

HEMEN UYARI YAPILDI 

Söz konusu uyarılarda bölge sakinlerine evcil hayvanlarını sudan uzak tutmaları konusunda uyarılar geldi. Uzmanlar köpeklerin ve kedilerin suya girdikleri takdirde zehirlenebileceklerini ifade etti. 

2 / 6
Dünyada bir göl daha kan kırmızısına döndü! - Resim: 3

ZEHİRLİ BİR ALG PATLAMASINDAN KAYNAKLI 

Sepa, doğal olarak meydana gelen kırmızı suyun zehirli olan bir fitoplankton veya alg patlamasından kaynaklandığı konusunda uyardı . 

3 / 6
Dünyada bir göl daha kan kırmızısına döndü! - Resim: 4

KIYAMET ALAMETİ OLARAK GÖSTERİLDİ 

Dünya üzerindeki göllerin kan kırmızısına dönmesi kıyamet alametlerinden biri olarak gösterilirken herkes bu düşünceden kaynaklı endişeye kapıldı. 

4 / 6