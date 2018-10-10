Dünyada en çok dolar milyarderine sahip şehirler açıklandı

Buna göre; dolar milyarderi nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğu kaydedildi. Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısı 2 bin 754 kişi ile rekor kırdı. 2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı. İşte dolar milyarderi şehirler, Türkiye'den o şehrin sırası ve servetlerin miktarı

