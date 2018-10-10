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  3. 10 Ekim 2018 15:55

Dünyada en çok dolar milyarderine sahip şehirler açıklandı

Uluslararası danışmanlık şirketi Wealth X'in 2018 Dünya Ultra Zenginler Raporu dünyada en büyük milyarder listesini açıkladı.

Dünyada en çok dolar milyarderine sahip şehirler açıklandı

Buna göre; dolar milyarderi nüfusuna sahip 10 kentin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğu kaydedildi. Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde kaydedilen bu artış 2017'de dünya üzerindeki servet sahiplerinin sayısı 2 bin 754 kişi ile rekor kırdı. 2017'de serveti en az 1 milyar dolar olarak kayda geçen bu kişilerin toplam serveti ise 9,2 trilyon dolardı. İşte dolar milyarderi şehirler, Türkiye'den o şehrin sırası ve servetlerin miktarı

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Dünyada en çok dolar milyarderine sahip şehirler açıklandı

2017'de dolar milyarderlerinin yaşadığı şehir sayısı sayısı şöyle;

New York: 103 kişi

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Dünyada en çok dolar milyarderine sahip şehirler açıklandı

Hong Kong: 93 kişi


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Dünyada en çok dolar milyarderine sahip şehirler açıklandı

San Francisco: 74 kişi


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