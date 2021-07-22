Dünyada eşi benzeri yok: Duyan geliyor...
Pandemi kısıtlamaları ve yurt dışından uçuşların durdurulmasıyla sessizliğe bürünen Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, eski günlerine döndü.
Pandemi kısıtlamaları ve yurt dışından uçuşların durdurulmasıyla sessizliğe bürünen Antalya'nın Demre ilçesindeki Kekova, kısıtlamaların kaldırılmasıyla eski günlerine döndü. Bölgeye gelen Rus turistler, yat turlarına çıktı.
Tarih, doğa ve denizin iç içe olduğu, mavi yolculuk tutkunlarının uğrak yeri ve günübirlik gelen yerli ve yabancı turistlerin yat turuna çıktığı Kekova, pandemi nedeniyle büründüğü sessizlikten kurtuldu. Kısıtlamaların kalkması ve Rusya başta olmak üzere birçok ülkenin Türkiye'ye uçuşları açmasının ardından Kekova, yeniden hareketlendi.
SİMENA ANTİK KENTİ'NİN ÖNÜ YATLARLA DOLDU
Kekova, özellikle Rus turistlerin gelmesiyle eski canlılığına kavuştu. Kekova'ya gelen Rus turistler, kendileri için kutsal olan Aziz Nikolaos Anıt Müzesi'ni ziyaret etti, Çayağzı Limanı, Üçağız Mahallesi ve Kaş'tan da yoğun olarak yat turlarıyla bölgeyi gezdi.
Yat turlarını tercih edenler, önce denizde tarihin yattığı Batık Kenti, ardından Simena Antik Kenti'ni geziyor.