Dünyada eşi benzeri yok! İnsanlar gölün içinde kuğularla göz göze geliyor
Belçika'nın Limburg bölgesinde yer alan Bokrijk su döngüsü yolunda insanlar, kuğu ve su kuşlarının göz hizasından yürüyerek ya da bisiklet kullanarak eğlenceli zaman geçiriyor.
Ülkenin en büyük göl bölgesi olan De Wijers'de, bisikletçiler için dünyada benzeri olmayan bir yol tasarlandı.
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Bir göletin içinden geçen köprü ziyaretçilere 200 metreden daha uzun bir mesafe boyunca yürüyebileceği ya da bisiklet sürebileceği eşsiz bir deneyim sunuyor.
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Nisan 2016'da açılan yol, bisiklet süren ve yürüyüş yapan pek çok kişinin ilgisini çekiyor.
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Time'ın "Görülmesi Gereken 100 Seyahat Noktası" listesinde kendine yer bulan parkur gelenleri kendine hayran bırakıyor.
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