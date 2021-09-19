Dünyada eşi benzeri yok: Turist akınına uğruyor
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, sonbaharda yoğun ilgi görüyor.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale, sonbaharda da büyük ilgi görüyor.
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Beyaz travertenleriyle meşhur Pamukkale'de hafta sonu yoğunluk oluştu. Turistler, doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'ye büyük ilgi gösterdi.
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Antik havuzda termal suya giren yerli ve yabancı turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yaptı.
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Ziyaretçiler eğlenceleri anlarını ölümsüzleştirmeyi ihmal etmeyerek bol bol fotoğraf ve video çekti.
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