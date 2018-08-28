Dünyada görülmesi gereken 12 yer
ABD'de yayınlanan TIME dergisi, dünyada görülmesi gereken 12 yeri böyle açıkladı.
ABD'de yayınlanan TIME dergisi, mutlaka ziyaret edilmesi gereken 12 yeri duyurdu. ABD'de bulunan Pandora Parkı, Suudi Arabistan'daki Kral Abdulaziz Dünya Kültür Merkezi, geçtiğimiz aylarda açılan The Golden Bridge dünyada ziyaret edilmesi tavsiye edilen mekanlar arasında yer aldı. İşte TIME dergisinden derlenen haberde yer alan 12 yer!
ABD'nin Florida eyaletinde bulunan 'Avatar' temalı Pandora Parkı 2017 yılında açıldı. 2009 yılında vizyona giren Avatar filminde hayran kaldığımız, büyüleyen ışıltılı ormanlara sahip Pandora gezegeninin parkında şey detay düşünülmüş.
Walt Disney World'un girişimiyle kurulan Pandora parkında filmdeki ışıldayan ormanların içinde gezilebilir, Na'vi nehrinde bot gezisine çıkılabilir. Parkta filmdeki uçan kayalıklar bile unutulmadı.
Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi, dünyada Afrika modern sanat eserlerine ayrılmış en büyük müze. Londra temelli Heatherwick Studio tarafından tasarlanan müze, eski bir yapıya kattığı dikkat çeken cephe ve iç tasarımıyla oldukça ilginç bir proje.