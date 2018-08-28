Dünyada görülmesi gereken 12 yer

Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Zeitz Afrika Modern Sanat Müzesi, dünyada Afrika modern sanat eserlerine ayrılmış en büyük müze. Londra temelli Heatherwick Studio tarafından tasarlanan müze, eski bir yapıya kattığı dikkat çeken cephe ve iç tasarımıyla oldukça ilginç bir proje.

