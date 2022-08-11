Dünyada ilk! Rahim nakli ile annelik sevinci yaşadı

"TÜM DÜNYAYA UMUT OLDU"



Rektör Özkan, Ömer Özkan bebeği elinden tutarak yürütüp makamına oturttu. Rektör Özkan, aile ile bir süre sohbet etti. Rahim naklinin birçok kadın için umut olduğunu anlatan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Derya Sert tüm dünya için bir ilk oldu. Onun ameliyatı ve sonrasında hamilelik sürecinde yaşadıklarımız tüm dünya için örnek teşkil etti. Derya’nın ardından onlarca ameliyat yapıldı. Dünyada onlarca aile çocuk sahibi oldu, onlara umut oldu” açıklamasında bulundu.