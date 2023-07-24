Dünyada sadece 5 tane var! ''Yüzen tarih'', İzmir'e demir attı

DENİZ HARP OKULU ÖĞRENCİLERİ EĞİTİM ALIYOR

'Nava Scoala Mircea' gemisinde eğitim alan Deniz Harp Okulu 4'üncü sınıf öğrencisi Okan Hazer (22), "Temmuz ayının başında seyre başladık. Romanya'nın açık deniz eğitim seyri var. Türkiye Deniz Harp Okulu'ndan iki kişiyi davet ettiler. Arkadaşımla birlikte uygun görüldük. Köstence'ye gittik ve burada gemiye katıldık. Daha sonra Yunanistan'ın Pire Limanı'na ardından İtalya'nın Taranto Limanı'na gittik ve şimdi İzmir'deyiz. İzmir'den tekrar Köstence'ye dönüp İstanbul'a döneceğiz. Eğitim dönemi güzel ve eğlenceli geçiyor. Geminin direklerine tırmanıyoruz, yelken açıyoruz. Denize adam düştü eğitimleri, yangın eğitimleri gibi birçok eğitim alıyoruz. İlk başta tanımadığımız insanların arasında geldiğimiz için İngilizce konuşarak, İngilizcemiz gelişiyor. Yeni arkadaşlar edindik. Burada sadece Rumen öğrenciler yok. Almanya'dan iki arkadaşımız vardı, onlar İtalya'da ayrıldı. İtalya, Polonya, İspanya ve Litvanya'dan arkadaşlar var. O nedenle çok güzel bir deneyim oluyor" dedi.