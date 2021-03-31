Dünyada sadece birkaç örneği var! Hamileyken hamile kaldı

'İKİZ BEBEK BEKLİYOR MUYDUNUZ?' SORUSU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ



Rebecca, bu ender görülen hamilelik durumu içinde bulunmasını şöyle anlatıyor: "Kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz, ama bu kadar özel ikizlere sahip olduğumuz için sanırım daha şanslıyız. Bu harika ve bir lütuf. Ultrasonda iki tarama yaptırdım ve bebeklerden sadece biri kendini gösteriyordu. Daha sonra tekrar taramaya gittiğimizde doktor bana, 'ikiz bebek beklediğinizi biliyor muydunuz?' diye sordu."