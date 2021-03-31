Dünyada sadece birkaç örneği var! Hamileyken hamile kaldı
39 yaşındaki İngiliz kadın Rebecca Roberts, dünyada eşine ender rastlanır bir durum ile karşı karşı kaldı.
Dünyada birkaç örneği bulunan ender hamilelik olayı İngiliz kadın Rebecca'nın başına geldi. 39 yaşındaki Rebecca Roberts, oğlu Noah'ı taşıdığı sırada kızı Rosalie'ye hamile kaldı.
'İKİZ BEBEK BEKLİYOR MUYDUNUZ?' SORUSU ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Rebecca, bu ender görülen hamilelik durumu içinde bulunmasını şöyle anlatıyor: "Kendimizi gerçekten şanslı hissediyoruz, ama bu kadar özel ikizlere sahip olduğumuz için sanırım daha şanslıyız. Bu harika ve bir lütuf. Ultrasonda iki tarama yaptırdım ve bebeklerden sadece biri kendini gösteriyordu. Daha sonra tekrar taramaya gittiğimizde doktor bana, 'ikiz bebek beklediğinizi biliyor muydunuz?' diye sordu."
"Şaşkınlık içinde eşimle 5 dakika kadar birbirimize baktık. Konuşamadım. Kalbim yerinden çıkacaktı. Ona gerçek mi diye soru sordum. İlk başta Küçük bebeğin ölçülerini alamadı çünkü çok küçüktü, bu yüzden biraz bekledik ve onun orada olduğunu gözyaşlarıyla izledik."
Rebecca, 17 Eylül 2020'de sezaryen ile Noah'ı 12.46'da ve Rosalie'yi 12.48'de doğurdu. Noah doğurduktan sonra 3 hafta hastanede kalırken, Rosalie 95 gün gözetim altında tutuldu. Bebekler şimdilerde sağlıkla büyümeye devam ediyor.