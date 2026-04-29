Dünya'da sadece Türkiye'de yaşayan eşsiz canlının göçü için 7/24 nöbet başladı!
Van Gölü’nün endemik türü inci kefalinin, neslini sürdürmek için tatlı sulara akın ettiği üreme göçü sürüyor. 15 Temmuz’a kadar sürecek olan av yasağı döneminde Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, kolluk kuvvetleriyle el ele vererek derelerde 7/24 nöbet tutuyor.
Kaynak: DHA
Dünyada sadece Van Gölü’nde yaşayan endemik inci kefali türü, üreme döneminde suyun akış yönünün tersine yüzerek gerçekleştirdiği "mucizevi" yolculuğuna devam ediyor.
Ekipler, bu eşsiz doğa olayının kaçak avcılar tarafından gölgelenmemesi için sahadaki denetimlerini artırdı.
Van Gölü'nün sodalı sularından ayrılıp yumurtalarını bırakmak için tatlı su derelerine akın eden inci kefalleri için 15 Nisan itibarıyla başlayan av yasağı dönemi, büyük bir titizlikle yönetiliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü koordinesinde jandarma, polis ve zabıta ekipleri, balıkların göç rotası üzerindeki dere yataklarını koruma altına aldı.
