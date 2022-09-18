Dünyada sadece Türkiye'de yetişiyor: Sadece 11 adet kaldı!

“Araştırmalarımız devam edecek”

Bölgenin ekolojik yapısının titizlikle incelenmesi gerektiğini sözlerine ekleyen Sürücü, “Kuşadası ve çevresinde başta milli park olmak üzere farklı ekolojik yapıları nedeniyle zengin bitki örtüsüne sahip doğal alanlar bulunmaktadır. Aynı zamanda geleneksel tarımın en iyi uygulandığı yerlerden biridir. Kuşadası’nda hem ekolojik alanların hem de tarımsal toprakların korunması için, bu zenginlikleri tehdit edecek ve geri dönülmez tahribat oluşturacak hiçbir faaliyete izin verilmemelidir” şeklinde konuştu.