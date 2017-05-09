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  3. 09 Mayıs 2017 11:15

Dünyada yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler açıklandı

Dünyada yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler açıklandı

47. Manila, Filipinler


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Dünyada yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler açıklandı

46. Kuala Lumpur, Malezya


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Dünyada yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler açıklandı

45. Mumbai, Hindistan


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Dünyada yaşam kalitesinin en yüksek olduğu şehirler açıklandı

44. Cakarta, Endonezya


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