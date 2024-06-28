Dünyada yeni salgın alarmı: Avrupa'da 2 kişi hayatını kaybetti

GENÇ KADINLAR RİSK GRUBUNDA

Bir uzman, E.coli salgınından etkilenen İngilizlere katılma riskini azaltmak için kaçınmanız gereken birkaç şey olduğunu iddia etti.

Dün, İngiltere'de devam eden E.coli salgınıyla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişinin öldüğü doğrulandı ve genç kadınlar hastalıktan en çok risk altında olanlar gibi görünüyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı, doğrulanan salgın vakalarının %81'inin kanlı ishal bildirdiğini belirtti.