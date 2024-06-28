Dünyada yeni salgın alarmı: Avrupa'da 2 kişi hayatını kaybetti
Dünyada devam eden salgınlara bir yenisi eklenirken, İngiltere'de iki kayıp yaşandı ve her eve uyarı yapıldı.
Dünyada yeni salgın patladı, İngiltere'de her eve acil uyarı. Almanya, İtalya, Fransa, Türkiye, Avusturya dikkat etsin. 2 kayıp var herkes ineklere odaklanmıştı
HERKESİN DİKKATLİ OLMASI GEREKİYOR
Dünyada devam eden salgınlara bir yenisi daha eklendi... Avrupa ülkesi İngiltere'de 2 kayıp var. Her eve uyarı yapıldı. Almanya, İtalya, Fransa ve Türkiye, Avusturya da dikkat etsin.
GENÇ KADINLAR RİSK GRUBUNDA
Bir uzman, E.coli salgınından etkilenen İngilizlere katılma riskini azaltmak için kaçınmanız gereken birkaç şey olduğunu iddia etti.
Dün, İngiltere'de devam eden E.coli salgınıyla bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişinin öldüğü doğrulandı ve genç kadınlar hastalıktan en çok risk altında olanlar gibi görünüyor. Birleşik Krallık Sağlık Güvenlik Ajansı, doğrulanan salgın vakalarının %81'inin kanlı ishal bildirdiğini belirtti.
E.coli vakaları "salgının nedeni olarak ulusal düzeyde dağıtılan bir gıda ürünüyle tutarlıydı." UKHSA, vakaların büyük bir kısmının, hastalanmadan önceki yedi gün boyunca önceden paketlenmiş sandviç ürünleri tükettiğini bildirmiştir.