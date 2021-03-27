Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu
1485-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan camideki Osmanlı hanedanının geldiği Kayı boyunun simgesi sembolleri, Amasya Müzesi'nde görevli Arkeolog Muzaffer Doğanbaş tespit etti.
1485-1486 yılları arasında Amasya Valisi Şehzade Ahmet tarafından babası Sultan II. Bayezid adına yaptırılan camideki Osmanlı hanedanının geldiği Kayı boyunun simgesi sembolleri, Amasya Müzesi'nde görevli Arkeolog Muzaffer Doğanbaş tespit etti.
Kayı sembollü pencere kanatları ahşap pencere kanadı işçilikleri arasında "dünyadaki tek örnek" olarak değerlendiriliyor.
6 yıl önce Türk boyları hakkında bilgiler aktaran bir kitabı inceleyen Muzaffer Doğanbaş, gördüğü Kayı sembolü örneklerinin aynısının 2000 yılında teşhir için Sultan II. Bayezid Camisi'nden Amasya Müzesi'ne taşıdıkları orijinal 3 pencere kanadından birinin üzerindeki iki ok ve tek yayın birleşmesiyle oluşan figüre benzediğini fark etti.
Yaptığı araştırmada ustalıkla işlenen altlı üstlü toplam 4 işaretin Kayı boyunun simgesi olduğunu belirleyen Arkeolog Doğanbaş, "Kayı sembollü pencere kanadı Amasya'da tek olduğu gibi Osmanlı coğrafyasındaki ahşap pencere kanadı işçiliklerinde de tek örnek" dedi.