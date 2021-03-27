Dünyadaki tek örneği Amasya'da bulundu

6 yıl önce Türk boyları hakkında bilgiler aktaran bir kitabı inceleyen Muzaffer Doğanbaş, gördüğü Kayı sembolü örneklerinin aynısının 2000 yılında teşhir için Sultan II. Bayezid Camisi'nden Amasya Müzesi'ne taşıdıkları orijinal 3 pencere kanadından birinin üzerindeki iki ok ve tek yayın birleşmesiyle oluşan figüre benzediğini fark etti.