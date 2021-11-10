Dünyanın beklediği haber geldi: Pandeminin seyrini değiştirecek keşif!
Bilim insanları, 2019'un son günlerinden beri hayatımızda olan koronavirüs salgınının seyrini değiştirecek bir keşfe imza attı.
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi son sürat devam ediyor. Virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyoruz. Milyonlarca hayatı kurtararak virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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PANDEMİNİN SEYRİNİ DEĞİŞTİRECEK
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, bilim insanları koronavirüs pandemisinin seyrini değiştirecek nitelikte bir keşfe imza attı.
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Aynı habere göre, mevcut ve gelecek tüm koronavirüs türleri ile mücadelede edecek bir yöntem arayan bilim insanları mutlu sona ulaştı. Ekip Kovid-19, onun varyantları ve diğer koronavirüs türlerine karşı etkili bir antikor keşfetti.
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