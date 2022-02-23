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Dünyanın cennete açılan kapısı olarak biliniyor: İşte o dağın ilginç hikayesi

Rakımı 1518 metre olan ve Çin‘in Hunan eyaletinin Zhangjiajie şehrinde bulunan Tianmen Dağı, ilginç hikayesi ile dikkat çekiyor.

Dünyanın cennete açılan kapısı olarak biliniyor: İşte o dağın ilginç hikayesi - Resim: 1

Dağın isminin bir hikayesi var: M.S 260 yılında dağdaki Tianmen mağarasının yıkıldığını gören bir yönetici bu durumu imparatora iletti.

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Dünyanın cennete açılan kapısı olarak biliniyor: İşte o dağın ilginç hikayesi - Resim: 2

Mağaranın yıkılışından sonra gökyüzüne açılan bir kapıya benzeyen dağ, imparator tarafından bir şans olarak düşünüldü ve "Cennetin Kapısı" adı verildi.

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Dünyanın cennete açılan kapısı olarak biliniyor: İşte o dağın ilginç hikayesi - Resim: 3

Muhteşem manzaraya ulaşmanın zorluğu sebebiyle insanlar uzun süre Tianmen Dağı'na hiç uğramadı.

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Dünyanın cennete açılan kapısı olarak biliniyor: İşte o dağın ilginç hikayesi - Resim: 4

Günümüzde ise dağın zirvesine ulaşan 999 merdiven sayesinde turistlerin ve yerli halkın uğrak noktası oldu.

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