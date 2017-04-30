Dünyanın dört bir yanından Diyarbakır'a akın ettiler
Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Platformunca, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" adıyla etkinlik düzenlendi.
Diyarbakır’da, her yıl Hüda-Par’a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nca düzenlenen Kutlu Doğum Haftasi etkinlikleri, merkez Bağlar İlçesi’nde bulunan Nevruz Parkı’nda yapıldı. Etkinliğe bölge illerinden de çok sayıda kişi katılırken, polis alanın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.
Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin vatandaşları ücretsiz taşıdığı etkinliklere Irak, İran, Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Sudan’dan da davetlilerin katıldığı belirtildi.
Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulurken, büyük bir platform kuruldu. Peygamber Sevdalıları Platformu yetkilileri, mitinge yüz binden fazla kişi katıldığını belirtirken, polis kayıtlarına göre etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı.