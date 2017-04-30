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  3. 30 Nisan 2017 18:00

Dünyanın dört bir yanından Diyarbakır'a akın ettiler

Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası dolayısıyla Peygamber Sevdalıları Platformunca, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" adıyla etkinlik düzenlendi.

Dünyanın dört bir yanından Diyarbakır'a akın ettiler

Diyarbakır’da, her yıl Hüda-Par’a yakınlığı ile bilinen Peygamber Sevdalıları Platformu’nca düzenlenen Kutlu Doğum Haftasi etkinlikleri, merkez Bağlar İlçesi’nde bulunan Nevruz Parkı’nda yapıldı. Etkinliğe bölge illerinden de çok sayıda kişi katılırken, polis alanın etrafında geniş güvenlik önlemi aldı.

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Dünyanın dört bir yanından Diyarbakır'a akın ettiler

Büyükşehir Belediyesi otobüslerinin vatandaşları ücretsiz taşıdığı etkinliklere Irak, İran, Suriye, Mısır, Lübnan, Ürdün, Sudan’dan da davetlilerin katıldığı belirtildi.

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Dünyanın dört bir yanından Diyarbakır'a akın ettiler

Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulurken, büyük bir platform kuruldu. Peygamber Sevdalıları Platformu yetkilileri, mitinge yüz binden fazla kişi katıldığını belirtirken, polis kayıtlarına göre etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı.

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Dünyanın dört bir yanından Diyarbakır'a akın ettiler

Kuran okunması ile başlayan etkinlikte daha sonra Kürtçe ve Türkçe konuşmalar yapılarak, ilahiler okundu. Toplanan kalabalığın sık sık tekbir getirerek ilahilere eşlik ettiği etkinlikte Kürtçe mevlit de okutuldu.

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