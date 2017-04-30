Dünyanın dört bir yanından Diyarbakır'a akın ettiler

Etkinlik alanında kadınlar ve erkekler için ayrı bölümler oluşturulurken, büyük bir platform kuruldu. Peygamber Sevdalıları Platformu yetkilileri, mitinge yüz binden fazla kişi katıldığını belirtirken, polis kayıtlarına göre etkinliğe yaklaşık 40 bin kişi katıldı.



