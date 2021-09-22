Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi

Sonuç olarak geliştirilen boyanın, güneş ışığının yüzde 98,1'ini yansıttığı ve kızılötesi ısı yaydığı ortaya çıkarken, bununla birlikte güneş ısısını daha az emdiği için, bu boya ile kaplanmış bir yüzeyin güç tüketmeden çevre sıcaklığının altına soğuduğu vurgulandı.