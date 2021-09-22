Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi
ABD’de bilim insanları, küresel iklim kriziyle mücadele kapsamında dünyanın en beyaz boyasını geliştirdiklerini duyurdu. Guinness Dünya Rekorları’na giren boyanın, güneş ışığını yüzde 98,1 oranında yansıttığı için bulunduğu ortamı klimadan daha fazla serinlettiği tespit edildi.
ABD’nin İndiana Eyaletinde yer alan Purdue Üniversitesi'ndeki bilim insanları dünyanın en beyaz boyasını geliştirdiklerini açıkladı.
Üniversitede makine mühendisi profesörü olarak görev yapan Beyaz boya, Xiulin Ruan ve öğrencileri tarafından geliştirilen beyaz boya, ‘şimdiye kadar yapılmış en beyaz boya’ olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.
Boyayı geliştirmenin arkasındaki fikir olarak ‘küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olmak’ olarak açıklayan Profesör Xiulin Ruan, boyanın enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yedi yıl süren bir proje sonucunda ortaya çıktığını söyledi.
Purdue Üniversitesi'ndeki laboratuvarda geliştirilen boyanın ilk olarak, güneş ışığını bir binadan uzağa yansıtmak fikrinden ortaya çıktığı aktarıldı.
Sonuç olarak geliştirilen boyanın, güneş ışığının yüzde 98,1'ini yansıttığı ve kızılötesi ısı yaydığı ortaya çıkarken, bununla birlikte güneş ısısını daha az emdiği için, bu boya ile kaplanmış bir yüzeyin güç tüketmeden çevre sıcaklığının altına soğuduğu vurgulandı.