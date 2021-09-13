Dünyanın en büyüğü: Havadaki karbondioksiti temizleyen tesis faaliyete geçti

Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, geçen yıl 31,5 milyar ton küresel emisyon üretildi. Havadan doğrudan karbondioksiti yakalama yöntemi ise bilim insanları tarafından küresel ısınmayı sınırlama çabaları için hayati olarak görülüyor.