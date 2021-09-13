Dünyanın en büyüğü: Havadaki karbondioksiti temizleyen tesis faaliyete geçti
Dünya küresel iklim krizi nedeniyle her geçen gün felakete sürüklenirken, uzmanlar gezegenimizi kurtarmanın yollarını araştırıyor. Bu kapsamda, havadaki karbondioksiti emen ve yer altında depolayan dünyanın en büyük tesisi İzlanda'da faaliyete geçti.
Uluslararası Enerji Ajansı'na (IEA) göre, geçen yıl 31,5 milyar ton küresel emisyon üretildi. Havadan doğrudan karbondioksiti yakalama yöntemi ise bilim insanları tarafından küresel ısınmayı sınırlama çabaları için hayati olarak görülüyor.
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Dünyanın en büyük havadaki karbondioksiti emme tesisi İzlanda'da faaliyete geçti.
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Tesis, “Orca” (Katil balina) adı verilen havadan karbondioksiti çıkarmak için filtreler ve fanlar kullanan sekiz büyük konteynırdan oluşuyor.
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Ardından karbondioksit, daha sonra su ile karıştırılarak yer altına pompalanıyor. Bu sürecin ardından depolanan karbondioksit yavaş yavaş katı bir kaya halini alıyor.
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