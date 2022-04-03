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  4. Dünyanın en büyüğü oydu ve sadece 1 adet vardı... Geriye sadece bu kaldı!

Dünyanın en büyüğü oydu ve sadece 1 adet vardı... Geriye sadece bu kaldı!

Rusya'nın saldırı düzenlediği Ukrayna'da, Rus bombardımanları nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen dünyanın en büyük kargo uçağı Antonov An-225'in enkazı görüntülendi.

Dünyanın en büyüğü oydu ve sadece 1 adet vardı... Geriye sadece bu kaldı! - Resim: 1

Son iki gün öncesine kadar ağır çatışmaların yaşandığı Gostomel şehrindeki Antonov uçak tesisinde bulunan ve Rusya-Ukrayna savaşının ilk günlerinde Rusya`nın düzenlediği bombardımanlar sonucu ikiye ayrılan "Antonov An-225 Mriya" kendi hangarında bulunuyor.

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Dünyanın en büyüğü oydu ve sadece 1 adet vardı... Geriye sadece bu kaldı! - Resim: 2

Anadolu Ajansı`nın görüntülediği Antonov uçak tesisinde yaşanan ağır çatışmalar sırasında yanmış çok sayda tank ve diğer zırhlı aracın enkazı AN-225`in kanatları altında kalmış durumda.

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Dünyanın en büyüğü oydu ve sadece 1 adet vardı... Geriye sadece bu kaldı! - Resim: 3

Çok sayda patlamamış mermi, el bombası ve mayınların da bulunduğu tesiste temizlik çalışmalarını sürüyor.

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Dünyanın en büyüğü oydu ve sadece 1 adet vardı... Geriye sadece bu kaldı! - Resim: 4

İsminin açıklanmasını istemeyen Ukrayna İçişleri Bakanlığı yetkilisi, burada Ukrayna genelindeki en sıcak çatışmaların yaşandığını söyledi.

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