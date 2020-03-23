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  3. 23 Mart 2020 15:38

Dünyanın en büyük AVM'si koronavirüs hastanesi olacak

İtalya ve Çin'den sonra koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak bilinen İran Mall'ı hastaneye çevirme kararı aldı.

Dünyanın en büyük AVM'si koronavirüs hastanesi olacak

Çin’in Wuhan kentinde başlayan yeni tip corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin sınır komşusu İran geliyor.

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Dünyanın en büyük AVM'si koronavirüs hastanesi olacak

Salgını yönetememekle suçlanan Tahran yönetimi corona virüs hastaları için yatak kapasitesini artırmak üzere İran Mall’ı geçici olarak hastaneye çevirme kararı aldı.

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Dünyanın en büyük AVM'si koronavirüs hastanesi olacak

Dünyanın en büyük AVM’si olarak nitelendirilen İran Mall’a 3 bin yatak kapasiteli corona virüs hastanesi kurulması hedefleniyor.

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Dünyanın en büyük AVM'si koronavirüs hastanesi olacak

45 bin metrekareden büyük olan AVM’nin hızlıca dönüştürülmesi için Fransa’dan uzmanların da geldiği belirtiliyor.

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