Dünyanın en büyük buz kutlesi eriyor

Şili ve Arjantin ülkelerinin arasında bulunan dünyanın en büyük kutup buz kütlesi ciddi bir şekilde eriyor. Patagonya’nın sembolü olarak da nitelendirilen mavi buz tarlaları, küresel ısınmayla birlikte mevsimsel değişimlerin yaşanması sonucunda endişe verici düzeyde eriyor.

