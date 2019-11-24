  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 24 Kasım 2019 09:51

Dünyanın en büyük buz kutlesi eriyor

Şili ve Arjantin ülkeleri arasında bulunan dünyanın en büyük kutup buz kütlesi küresel ısınmayla birlikte hızlı bir şekilde eriyor.

Dünyanın en büyük buz kutlesi eriyor

Şili ve Arjantin ülkelerinin arasında bulunan dünyanın en büyük kutup buz kütlesi ciddi bir şekilde eriyor. Patagonya’nın sembolü olarak da nitelendirilen mavi buz tarlaları, küresel ısınmayla birlikte mevsimsel değişimlerin yaşanması sonucunda endişe verici düzeyde eriyor.

1/ 15
Dünyanın en büyük buz kutlesi eriyor

Güney Amerika’nın donmuş tarihi
Yaklaşık 18 bin yıl öncesinde Güney Amerika kıtasının batı yakası tamamen buzulla kaplıydı. Zamanla eriye eriye Güney Patagonya Buz Sahası olarak da bilinen bu kütle kalmış.

2/ 15
Dünyanın en büyük buz kutlesi eriyor

Kıtanın donmuş tarihinin bir parçası olarak tarihte yerini alan buz kütlesi hayati derece bir öneme de sahip.

3/ 15
Dünyanın en büyük buz kutlesi eriyor

Bölgenin dağ yaşam alanlarını besleyen, bölgenin çeşitli bitkilerini ve vahşi doğa yaşamının devamı adına bu muazzam mavi renkteki büyüleyici buzullar önemli bir rol oynuyor.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM