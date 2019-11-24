Dünyanın en büyük buz kutlesi eriyor
Şili ve Arjantin ülkeleri arasında bulunan dünyanın en büyük kutup buz kütlesi küresel ısınmayla birlikte hızlı bir şekilde eriyor.
Şili ve Arjantin ülkelerinin arasında bulunan dünyanın en büyük kutup buz kütlesi ciddi bir şekilde eriyor. Patagonya’nın sembolü olarak da nitelendirilen mavi buz tarlaları, küresel ısınmayla birlikte mevsimsel değişimlerin yaşanması sonucunda endişe verici düzeyde eriyor.
Güney Amerika’nın donmuş tarihi
Yaklaşık 18 bin yıl öncesinde Güney Amerika kıtasının batı yakası tamamen buzulla kaplıydı. Zamanla eriye eriye Güney Patagonya Buz Sahası olarak da bilinen bu kütle kalmış.
Kıtanın donmuş tarihinin bir parçası olarak tarihte yerini alan buz kütlesi hayati derece bir öneme de sahip.