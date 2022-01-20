Dünyanın en büyük çölü Sahra Çölü'ne kar yağdı
Dünyanın en büyük çölü olan ve yazın sıcaklığın 58 dereceye kadar ulaştığı Sahra Çölü'ne kar yağdı.
Afrika'nın kuzeyinde yer alan dünyanın en büyük çölü olan Sahra Çölü'ne kar yağdı.
1 / 4
Fotoğrafçı Karim Bouchetata'nın Cezayir’in kuzeybatısındaki Ayn Sefra’da çektiği fotoğraflar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
2 / 4
Sıcaklığın yazın 58 dereceye kadar yükseldiği Büyük Sahra'da 52 yılda beşinci kez kar yağmış oldu.
3 / 4
Cezayir'in bu küçük ilçesinde daha önce 1979, 2016, 2018 ve 2021 yıllarında kar yağmıştı.
4 / 4