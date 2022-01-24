Dünyanın en büyük çölünde sıradışı görüntüler!
Suudi Arabistan'da nadir görülen bir hava olayı yaşandı. Dolu fırtınasının etkili olduğu ülkede çöller kar ve buzla kaplandı.
Sıcaklıkların donma noktasının altına düşmesinin ardından kum tepelerini kar ve buz örttü. Manzarayı gören yerel halk havanın tadını çıkarmak için dışarı çıktı ve kartopu savaşı yaptı.
Suudi Arabistanlılar, Tebük'ün kuzeybatı bölgesindeki Badem Dağı olarak da bilinen Jabal al-Lawz'a kar yağışı nedeniyle akın etti. İnsanlar her yıl kar yağdığında 2580 metrelik dağa çıkıyor ve soğuk havayı yaşamak için çadır kurup ve piknik yapıyor.
KARTOPU SAVAŞI
Bölgedeki kar yağışı ve dolu fırtınası, genellikle altın renkli kum tepelerinin artık bembeyaz karla kaplandığı anlamına geliyor. Pazartesi günü Jabal al-Lawz'da toplanan Suudi Arabistanlılar, bir kısmı eriyen karla birlikte kahve yapmak için piknik yaparken, bir kısmı da kartopu savaşı yaptı.
Bu ayın başlarında, Suudi fotoğrafçı Usame Al-Habri, 11 Ocak'ta Medine şehrinin güneybatısındaki Bedir Valiliği'nde olağandışı manzarayı deneyimlemek için toplanan insanların havadan görüntülerini yakaladı.