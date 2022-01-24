Dünyanın en büyük çölünde sıradışı görüntüler!

Suudi Arabistanlılar, Tebük'ün kuzeybatı bölgesindeki Badem Dağı olarak da bilinen Jabal al-Lawz'a kar yağışı nedeniyle akın etti. İnsanlar her yıl kar yağdığında 2580 metrelik dağa çıkıyor ve soğuk havayı yaşamak için çadır kurup ve piknik yapıyor.