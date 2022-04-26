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Dünyanın en büyük dağı ile ilgili ilginç bilgiler: En tepesinde 200 ceset...

Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ile ilgili ilginç bilgiler okuyanları ürkütüyor.

Dünyanın en büyük dağı ile ilgili ilginç bilgiler: En tepesinde 200 ceset... - Resim: 1

Everest'e çıkmanın zor olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak daha zor olan bir şey varsa orada karşılaşılan cesetler. Everest'te 200'e yakın dağcının cesedi bulunmakta ve dağcılar bu cesetleri varış noktası olarak kullanıyor.

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Dünyanın en büyük dağı ile ilgili ilginç bilgiler: En tepesinde 200 ceset... - Resim: 2

Everest dünyanın en yüksek dağı olarak akıllarda kalsa da bu bilgi doğru değildir. Hawaii'deki faal olmayan Mauna Kea volkanı, deniz seviyesinden sayılmadığı için dünyanın en yüksek dağı olarak kabul edilmektedir.

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Dünyanın en büyük dağı ile ilgili ilginç bilgiler: En tepesinde 200 ceset... - Resim: 3

Everest Dağı Tibetçede "Evrenin Tanrıçası" anlamına gelen "Chomolungma" olarak, Nepal'de ise "Gökyüzünün Tanrıçası" anlamına gelen "Sagarmatha" olarak adlandırılır.

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Dünyanın en büyük dağı ile ilgili ilginç bilgiler: En tepesinde 200 ceset... - Resim: 4

Vücudun yüksekliğe alışması için geçen zaman da dahil edildiğinde tırmanış için 40 gün gerekmektedir.

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