Dünyanın en büyük dağı ile ilgili ilginç bilgiler: En tepesinde 200 ceset...
Dünyanın en yüksek dağı olarak bilinen Everest Dağı ile ilgili ilginç bilgiler okuyanları ürkütüyor.
Everest'e çıkmanın zor olduğunu bilmeyen yoktur. Ancak daha zor olan bir şey varsa orada karşılaşılan cesetler. Everest'te 200'e yakın dağcının cesedi bulunmakta ve dağcılar bu cesetleri varış noktası olarak kullanıyor.
1 / 11
Everest dünyanın en yüksek dağı olarak akıllarda kalsa da bu bilgi doğru değildir. Hawaii'deki faal olmayan Mauna Kea volkanı, deniz seviyesinden sayılmadığı için dünyanın en yüksek dağı olarak kabul edilmektedir.
2 / 11
Everest Dağı Tibetçede "Evrenin Tanrıçası" anlamına gelen "Chomolungma" olarak, Nepal'de ise "Gökyüzünün Tanrıçası" anlamına gelen "Sagarmatha" olarak adlandırılır.
3 / 11
Vücudun yüksekliğe alışması için geçen zaman da dahil edildiğinde tırmanış için 40 gün gerekmektedir.
4 / 11