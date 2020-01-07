Dünyanın en büyük inşaat firmaları belli oldu ! Türkiye'den 44 şirket listede
''Dünyanın En Büyük 250 Müteahhidi'' listesi açıklandı. Dünya ikincisi olan Türkiye'den 44 şirket listede yer aldı. İşte o şirketler...
Türkiye, "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde bu yıl da dünya ikincisi olmayı başardı. Türkiye, tüm dünyada referans olarak kabul edilen ENR Dergisi tarafından firmaların bir önceki yıl ülkeleri dışında gerçekleştirdikleri projelerden elde ettikleri ciro esas alınarak hazırlanan listede, 10 44 firmayla zirvede Çin’in ardındaki yerini korudu. İşte listeye giren o şirketler...