Dünyanın en büyük inşaat firmaları ! Türk şirketleri ne durumda ?
Dünyada inşaat sektörünün devleri arasında Türkiye'den 46 firma yer aldı.
Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, müteahhitlik firması sayısını ve ülke sıralamasındaki yerini korudu. 2017 yılında listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinciliğini korudu. Üçüncü sırada 36 firma ile ABD bulunuyor.
İşte o firmalar ve Türkiye'den ilk kez giren inşaat firmaları...
Öncelikle ilk 3'e bakalım...
Marka: ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA
Ülke/Şehir: İspanya / Madrid
Sırası 2018/2017: 1 / 1
Marka: HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT
Ülke/Şehir: Almanya / Essen
Sırası 2018/2017: 2 / 2
Marka: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD.
Ülke/Şehir: Çin / Beijing
Sırası 2018/2017: 3 / 3
Marka: MBD iNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara
Sırası 2018/2017: 247 / 250
Marka: DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara
Sırası 2018/2017: 239 / Listeye ilk kez girdi.