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  3. 29 Ağustos 2018 08:11

Dünyanın en büyük inşaat firmaları ! Türk şirketleri ne durumda ?

Dünyada inşaat sektörünün devleri arasında Türkiye'den 46 firma yer aldı.

Dünyanın en büyük inşaat firmaları ! Türk şirketleri ne durumda ?

Türkiye, “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, müteahhitlik firması sayısını ve ülke sıralamasındaki yerini korudu. 2017 yılında listeye önceki yıl olduğu gibi 46 Türk müteahhitlik firması girdi. Türkiye, bu sayı ile listede birinci sırada yer alan Çin’in ardından ikinciliğini korudu. Üçüncü sırada 36 firma ile ABD bulunuyor.

İşte o firmalar ve Türkiye'den ilk kez giren inşaat firmaları...

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Dünyanın en büyük inşaat firmaları ! Türk şirketleri ne durumda ?

Öncelikle ilk 3'e bakalım...

Marka: ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS SA

Ülke/Şehir: İspanya / Madrid

Sırası 2018/2017: 1 / 1

Marka: HOCHTIEF AKTIENGESELLSCHAFT

Ülke/Şehir: Almanya / Essen

Sırası 2018/2017: 2 / 2

Marka: CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION GROUP LTD.

Ülke/Şehir: Çin / Beijing

Sırası 2018/2017: 3 / 3

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Dünyanın en büyük inşaat firmaları ! Türk şirketleri ne durumda ?

Marka: MBD iNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara

Sırası 2018/2017: 247 / 250

Marka: DORÇE PREFABRİK YAPI VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara

Sırası 2018/2017: 239 / Listeye ilk kez girdi.

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Dünyanın en büyük inşaat firmaları ! Türk şirketleri ne durumda ?

Marka: KUR CONSTRUCTION CO INC.

Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara

Sırası 2018/2017: 237 / Listeye ilk kez girdi.

Marka: ÖZKAR iNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ülke/Şehir: Türkiye / Ankara

Sırası 2018/2017: 235 / Listeye ilk kez girdi

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