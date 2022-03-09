Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak isteyen kadına tepki
Dövme bağımlısı Biance Ferro, dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmak isteyince olanlar oldu.
Dünyanın en büyük kulak memesine sahip olmaya çalışan bir vücut modifikasyonu bağımlısı, sosyal medyanın insanları ötekileştirdiğini söyleyerek yapılan yorumları ifşa etti.
26 yaşındaki Biance Ferro, insanların kendisini gördüğünde gözlerine inanamadıklarını ve büyük bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatırken toplumsal olarak dışlandığını ifade etti.
Ferro, "Bence çoğu insan bir şeyleri söylemekten çekiniyor ama gittiğim her yerde tuhaf bakışlarla karşılaşıyorum. Bu durum nedeniyle insanları suçlamıyorum. Çünkü her gün gördükleri ve alışkın oldukları bir durum değil" dedi.
Sosyal medya kullanıcılarının hakkında kötü varsayımlarda bulunduğunu söyleyen Ferro, "İnsanlar bir işim olmadığını, babamla ilgili sorumlarım olduğunu ve gerçekten kötü koktuğumu varsayıyorlar. Sadece kulak mememi alışılmışın dışında deldirdiğim için bu yorumlara maruz kalmak beni şaşırtıyor" diye konuştu.