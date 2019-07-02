Dünyanın en büyük mozaiği Hatay’da ziyarete açılıyor
Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında bulunan, geometrik figür çeşitliliğiyle dikkati çeken bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiği bu yıl içerisinde ziyaretçileriyle buluşacak. MS 6. yüzyıla ait olduğu ve
Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiği, 9 yıllık hazırlık sürecinin ardından bu yıl içerisinde ziyarete açılacak.
Merkez Antakya ilçesinde 5 yıldızlı otel yapımı için başlatılan temel kazma çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve milattan sonra 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tek parça taban mozaiğinin sergilenmesi için 9 yıldır yürütülen çalışmalar sona yaklaştı.
Zengin mozaikleriyle ünlü kentte, bin 200 metrekare alanı kaplayan ve o dönemlerde "kamu alanı" olarak kullanıldığı düşünülen mozaik, devasa büyüklüğü, üzerindeki geometrik şekilleri ve birbirini tekrar etmeyen figür içeriğiyle göz dolduruyor.