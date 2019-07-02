  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Temmuz 2019 22:56

Dünyanın en büyük mozaiği Hatay’da ziyarete açılıyor

Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında bulunan, geometrik figür çeşitliliğiyle dikkati çeken bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiği bu yıl içerisinde ziyaretçileriyle buluşacak. MS 6. yüzyıla ait olduğu ve

Dünyanın en büyük mozaiği Hatay’da ziyarete açılıyor

Hatay'da 2010 yılında bir otelin inşaat çalışması sırasında ortaya çıkan bin 200 metrekarelik tek parça taban mozaiği, 9 yıllık hazırlık sürecinin ardından bu yıl içerisinde ziyarete açılacak.

1/ 13
Dünyanın en büyük mozaiği Hatay’da ziyarete açılıyor

Merkez Antakya ilçesinde 5 yıldızlı otel yapımı için başlatılan temel kazma çalışmaları sırasında ortaya çıkan ve milattan sonra 6. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen tek parça taban mozaiğinin sergilenmesi için 9 yıldır yürütülen çalışmalar sona yaklaştı.

2/ 13
Dünyanın en büyük mozaiği Hatay’da ziyarete açılıyor

Zengin mozaikleriyle ünlü kentte, bin 200 metrekare alanı kaplayan ve o dönemlerde "kamu alanı" olarak kullanıldığı düşünülen mozaik, devasa büyüklüğü, üzerindeki geometrik şekilleri ve birbirini tekrar etmeyen figür içeriğiyle göz dolduruyor.

3/ 13
Dünyanın en büyük mozaiği Hatay’da ziyarete açılıyor

Gün yüzüne çıkarılması için arkeologların büyük bir titizlikle çalıştığı eser, el dokuma kilimi andıran görüntüsüyle dikkatleri çekiyor.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM