Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor
Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan bir sokakta koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Yan yana iki kişinin yürüyemediği sokakta vatandaşlar teker teker yürüyor.
Çorum Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' aldığı koronavirüs önlemleri ile dikkat çekiyor.
Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor.