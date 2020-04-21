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  3. 21 Nisan 2020 09:39

Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Çorum'da 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan bir sokakta koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sosyal mesafe kurallarına uyuluyor. Yan yana iki kişinin yürüyemediği sokakta vatandaşlar teker teker yürüyor.

Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Çorum Üçtutlar Mahallesi'nde yer alan 1,5 metre genişliğinde, 30 metre uzunluğundaki, 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 'Dikiciler Sokağı' aldığı koronavirüs önlemleri ile dikkat çekiyor.

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Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Eskiden 37 esnafın faaliyet gösterdiği sokakta şu an 5 dükkan hizmet veriyor.

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Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Uzunlukları 1,5 metre, genişlikleri de 2,3 metreyi bulan 37 dükkanın çoğu, sohbet ve dinlenme yeri olarak kullanılıyor.

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Dünyanın en dar sokağında sosyal mesafe korunuyor

Koronavirüs nedeniyle sakin günlerini yaşayan sokakta sosyal mesafe kuralına zorunlu olarak uyuluyor, 2 kişi yan yana yürüyemiyor.

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