Dünyanın en değerli 100 markası belli oldu
Dünyanın en değerli markaları listesi açıklandı. Koronavirüs salgınında yaşanan ekonomik krize rağmen en değerli 100 şirket değerlerini yüzde 42 artırırken, ABD'li e-ticaret devi Amazon, art arda üçüncü kez dünyanın en değerli şirketi oldu.
Londra merkezli Kantar araştırma şirketi, 2021 yılının en değerli 100 markasını açıkladı.
2020 yılında corona virüs pandemisinin etkisiyle yaşanan küresel kriz nedeniyle birçok şirket zor günler geçirirken, bazı şirketler ise pandemi sürecinde marka değerlerini artırdı.
2021'in en değerli 100 markasının toplam değeri yüzde 42 artarak 7 trilyon dolara ulaşırken, listenin art arda üçüncü kez ilk sırasında toplam marka değerini yüzde 64 artarak 683 milyar dolar olan Amazon yer aldı.
İşte dünyanın en değerli 100 markası:
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100- COLGATE: 18,89 MİLYAR DOLAR
Tüketim Malları ve Perakende
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99- SPOTİFY: 19.28 MİLYAR DOLAR
Medya ve Eğlence
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98- BANK OF AMERİCA: 19.32 MİLYAR DOLAR
Finansal Hizmetler
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