Dünyanın ''en derin depremi'' tespit edildi! Tam 7,9 şiddetinde

Yüzey sarsıntıları söz konusu olduğunda ise araştırmacıların açıklaması oldukça basit:

Fay hattı da denilen ektonik plakalar, birbirinden ayrılınca ya da çarpışınca bir gerilim ortaya çıkıyor ve sarsıntı meydana geliyor.

Ancak, dünyanın derinliklerinde durum böyle değil. Bu tür titreşimlerin aşırı yüksek basınçla önlenmesi gerekiyor. Fakat, 2015'te Japonya'da meydana gelen bu tür bir deprem, yeryüzünde birçok kişi tarafından hissedildi.