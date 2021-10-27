Dünyanın ''en derin depremi'' tespit edildi! Tam 7,9 şiddetinde
Bilim insanları 2015'te Japonya’nın Ogasawara adalarında meydana gelen 7,9 şiddetindeki depremin 751 km derinliğe ulaştığı ve alt manto adı verilen yeryüzü katmanında meydana geldiği görüldü.
Dünyanın her yerinden bilim insanları ve akademisyenler hala derin depremlerin ilk nasıl meydana geldiğini anlamaya çalışıyor. 300 kilometre ve daha üzeri derinlikte meydana gelen depremler "derin deprem" olarak adlandırılıyor.
Yüzey sarsıntıları söz konusu olduğunda ise araştırmacıların açıklaması oldukça basit:
Fay hattı da denilen ektonik plakalar, birbirinden ayrılınca ya da çarpışınca bir gerilim ortaya çıkıyor ve sarsıntı meydana geliyor.
Ancak, dünyanın derinliklerinde durum böyle değil. Bu tür titreşimlerin aşırı yüksek basınçla önlenmesi gerekiyor. Fakat, 2015'te Japonya'da meydana gelen bu tür bir deprem, yeryüzünde birçok kişi tarafından hissedildi.
Konuya ilişkin araştırma yapan Arizona Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, Mayıs 2015'te Ogasawara depremi sırasında Japonya'nın sismometre ağı tarafından toplanan verileri analiz etti. En büyük sarsıntı, merkez üssü Ogasawara Adaları olarak da bilinen Bonin Adaları açıklarında Richter ölçeğine göre 7,9 büyüklüğünde ölçüldü.
751 kilometre derinlikteki depremin ardından, Dünya'nın alt mantosunun derinliklerinde onlarca daha az şiddetli artçı sarsıntı kaydedildi.