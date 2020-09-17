Dünyanın en eski şarap fabrikası Lübnan’da görüntülendi

ŞARABIN TARİHİ M. Ö. 7 BİNLİ YILLARA KADAR UZANIYOR

Ancak, arkeologlar daha önce yapılan çalışmalarda şarap üretimimin M.Ö. 7000’li yıllara kadar uzandığını ortaya koymuştu. Türkiye, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Azebeycan’da antik döneme ait birçok şarap presi bulunuyor.



Bununla birlikte araştırmacılar, geniş miktarlarda üretim yapan şarap tesisinin Akdeniz’de şarap kültürünün popülerliğini gösterdiğini ve Romalıların şarap yapımını Fenikelilerden öğrenmiş olabileceğini gösterdiğini bildirdi.