Dünyanın en eski şarap fabrikası Lübnan’da görüntülendi
Arkeologlar, Beyrut’un başkenti Lübnan'da milattan önce yedinci yüzyıldan kalma Demir Çağı’na ait dünyanın en eski fabrikasını ortaya çıkardı.
Beyrut Amerikan Üniversitesi ve Alman Tubingen Üniversitesi’nden arkeologlar, Beyrut’un başkenti Lübnan’da dünyanın en eski şarap üretim tesisini ortaya çıkardı.
Sidon kenti yakınlarındaki antik yerleşim yeri Tell el-Burak'da yapılan kazılarda M. Ö. 7. yüzyılda kullanıldğı düşünülen şarap presi ve yaklaşık 2 metrekare genişliğinde üzümlerin fermente edilmesi için kullanılan bir küvet bulundu.
Demir Çağı’nda bölgede yaşayan Fenikeliler tarafından kullanılan “şarap fabrikası” dünyanın en eski geniş kapsamlı şarap üretim olarak tesis olarak tarihe geçti.
ŞARABIN TARİHİ M. Ö. 7 BİNLİ YILLARA KADAR UZANIYOR
Ancak, arkeologlar daha önce yapılan çalışmalarda şarap üretimimin M.Ö. 7000’li yıllara kadar uzandığını ortaya koymuştu. Türkiye, Rusya, Gürcistan, Ermenistan, İran ve Azebeycan’da antik döneme ait birçok şarap presi bulunuyor.
Bununla birlikte araştırmacılar, geniş miktarlarda üretim yapan şarap tesisinin Akdeniz’de şarap kültürünün popülerliğini gösterdiğini ve Romalıların şarap yapımını Fenikelilerden öğrenmiş olabileceğini gösterdiğini bildirdi.