Dünyanın en garip sınırı

Bu ülke sınırları gerçekten çok ilginç ve bir o kadar da dikkat çekiyor. Kimi basit bir sokaktan, kimi bir sınıfın içinden geçiyor, kimi ise bir kütüphaneyi ki ayrı ükeye ayırıyor. İşte sizleri çok şaşırtacak birbirinden ilginç ülke sınırları... ABD-Meksika