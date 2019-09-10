Dünyanın en garip sınırı
Sınırlar ülkeleri birbirinden ayırmaları için fakat öyle ülke sınırlar var ki görenler gözlerine inanamıyor. Kimi bir sınıfın içinden geçip sınıfı iki farklı ülkeye ayırırken, kimi her gün binlerce insanın gezindiği bir sokakta
Bu ülke sınırları gerçekten çok ilginç ve bir o kadar da dikkat çekiyor. Kimi basit bir sokaktan, kimi bir sınıfın içinden geçiyor, kimi ise bir kütüphaneyi ki ayrı ükeye ayırıyor. İşte sizleri çok şaşırtacak birbirinden ilginç ülke sınırları... ABD-Meksika