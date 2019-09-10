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  3. 10 Eylül 2019 15:25

Dünyanın en garip sınırı

Sınırlar ülkeleri birbirinden ayırmaları için fakat öyle ülke sınırlar var ki görenler gözlerine inanamıyor. Kimi bir sınıfın içinden geçip sınıfı iki farklı ülkeye ayırırken, kimi her gün binlerce insanın gezindiği bir sokakta

Dünyanın en garip sınırı

Bu ülke sınırları gerçekten çok ilginç ve bir o kadar da dikkat çekiyor. Kimi basit bir sokaktan, kimi bir sınıfın içinden geçiyor, kimi ise bir kütüphaneyi ki ayrı ükeye ayırıyor. İşte sizleri çok şaşırtacak birbirinden ilginç ülke sınırları... ABD-Meksika

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Dünyanın en garip sınırı

ABD-Meksika sınır çizgisinde voleybol oynuyorlar.

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Dünyanın en garip sınırı

Slovayka-Avusturya-Macaristan

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Dünyanın en garip sınırı

Norveç-İsveç

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